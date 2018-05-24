ارتفاع عدد المنازل غير المباعة في لندن إلى مستوى قياسي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس أن عدد المنازل تحت الإنشاء غير المباعة في لندن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 19% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء نشر تقرير "موليور لندن" العقاري عام 2009.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية فإن المشكلة تكمن في أن أسعار أغلب هذه المساكن أعلى من القدرة المالية للكثيرين من الذين يعيشون ويعملون في العاصمة البريطانية.

ويتراوح سعر حوالي نصف العقارات المطروحة للبيع في لندن بين 1000 جنيه إسترليني (1358 دولار) و1499 جنيه إسترليني للقدم المربع، وفي الوقت نفسه فإن متوسط سعر المساكن التي تم بيعها في لندن كان نصف هذا السعر تقريبا بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في عام 2016 وهي أحدث بيانات رسمية متاحة في هذا المجال.