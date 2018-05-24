السوق الموازية تكسب 4 نقاط.. وقيم التداول تصعد إلى 7.7 مليون ريال

أنهت السوق الموازية "نمو" على ارتفاع أربع نقاط بنسبة 0.14 في المائة. وارتفعت قيم التداول 182 في المائة بقيمة خمسة ملايين ريال لتصل إلى 7.7 مليون ريال، بمعدل 18 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 493 في المائة بنحو 493 ألف سهم لتصل إلى 691 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 4 في المائة. وارتفعت الصفقات 15 في المائة بنحو 53 صفقة لتصل إلى 411 صفقة. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 15.06 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.26 في المائة ليغلق عند 62.78 ريال. وكان الأعلى تراجعا "باعظيم" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، يليه "الصمعاني" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 48.50 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 6.2 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 680 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 442 ألف ريال.