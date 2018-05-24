مديرة "صندوق النقد": الدين التجاري والسيادي العالمي مبعث خطر

قالت كريستين لاجارد؛ مديرة صندوق النقد الدولي، إن مستويات ديون الشركات والديون السيادية تنطوي على مخاطر. وأشارت لاجارد متحدثة خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا، ، إلى أن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية. فيما أوضح أنطون سيلوانوف؛ وزير المالية الروسي، بأن روسيا استفادت من عقوبات الغرب، حيث دفعت العقوبات البلاد إلى الإصلاح. وقال في كلمته في افتتاح المنتدى، إن "العقوبات سهلت تنفيذ الإصلاح في روسيا، في السياسة المتعلقة بالميزانية والإصلاحات الهيكلية"، مؤكدا أن "العقوبات حفزتنا على الإسراع في الإصلاحات". وأوضح أن الاقتصاد الروسي أصبح أقل اعتمادا على أسعار النفط، وأضاف، "في السابق كانت الميزانية موضوعة على أساس سعر مائة دولار للبرميل، بينما الآن على أقل من 50 دولارا". وانطلقت أمس فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين، حيث يبحث المشاركون مشكلات الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا. ويعد المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك في المنتدى بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر المنتدى هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وينعقد المنتدى هذا العام بنسخته الـ22 تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة" في الفترة ما بين الـ24 والـ26 من أيار (مايو)، ويتوقع أن يجذب نحو 15 ألف مشارك من دول مختلفة، وتشمل أعماله أكثر من 90 فعالية. كذلك يشارك في المنتدى، عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الدول العربية، في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، ومحمد طاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي. ومن المتوقع حضور 40 من رؤساء أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، الذين يديرون أصولا تتجاوز قيمتها خمسة تريليونات دولار. ويعد المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث يشهد سنويا إبرام عديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، ومن المخطط إبرام مذكرة تعاون بين موسكو والرياض لتزويدها بطائرات مدنية. ويصادف انعقاد المنتدى الحالي الذكرى الـ 315 لتأسيس مدينة سان بطرسبورج، التي تحتضن هذا الحدث الاقتصادي بشكل سنوي. ووفقا لموقع المنتدى، فقد تم توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 1.8 تريليون روبل (29 مليار دولار) خلال منتدى العام الماضي.