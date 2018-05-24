مشاورات سعودية - صينية لزيادة الناتج المحلي للبلدين ورفع حجم الاستثمارات

كشف لـ"الاقتصادية" لي هواشين؛ سفير جمهورية الصين لدى السعودية، عن مشاورات بين البلدين للتنسيق بين المبادرتين الاقتصاديتين طريق حزام الحرير الصيني و"رؤية 2030" للاستفادة منها لزيادة الناتج المحلي في كلا البلدين، ورفع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين. وأوضح هواشين، أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في السعودية يصل إلى 140 شركة مسجلة، بحجم استثمارات تراوح بين 2 - 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الشركات الصينية التي تدرس الاستثمار مستقبلا في السوق السعودية. وأكد السفير الصيني خلال حفل إفطار عقده في مقر السفارة، أن بلاده تعد الشريك التجاري الأول للمملكة وأنها تسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين البالغ في 2017 نحو 50 مليار دولار. وأشار إلى أن عدد المبتعثين من المملكة في الصين وصل إلى 1000 مبتعث، وأن السفارة تعمل على مؤتمر توظيف للخريجين من الصين مع مركز الشراكات الاستراتيجية وشركة أرامكو السعودية، لإتاحة الفرصة للشركات الصينية في المملكة لاستقطابهم للعمل وتوظيفهم. ونوه إلى أن عدد الجالية الصينية في السعودية يصل إلى 40 ألفا، لافتا إلى أن الصين مازالت دولة نامية وتعمل على الدفاع عن حقوق الدول النامية. ولفت إلى أن نسبة المسلمين في الصين تشكل 2 في المائة بنحو 20 مليونا من مجموع سكان الصين البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة يسكن معظمهم في شمال غربي الصين وهم جزء مهم في تشكيل تاريخ وحضارة الصين. ويعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعد أسرع اقتصاد كبير نامٍ والأسرع في الـ30 سنة الماضية. كما تعد أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم، وتعد اقتصاديا من بين الدول الكبرى من حيث الإنتاج، فهي من أكبر عشر دول من حيث الناتج الوطني الإجمالي. أما إذا قيس الإنتاج بعدد السكان فتعد متخلفة، ويتفوق عليها أكثر من نصف دول العالم، من حيث متوسط الدخل الفردي، ولهذا السبب فهي تعد من الدول النامية.