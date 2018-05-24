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الطاقة- النفط

فنزويلا تسعى لزيادة إنتاج النفط بمليون برميل يوميا في 2018

كاراكاس : رويترز

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الخميس إن شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه تسعى لزيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه ينبغي لها أن تطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا اقتضت الضرورة.

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