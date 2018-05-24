فنزويلا تسعى لزيادة إنتاج النفط بمليون برميل يوميا في 2018

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الخميس إن شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه تسعى لزيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه ينبغي لها أن تطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا اقتضت الضرورة.
الطاقة- النفط
- اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البحرين
- رغم خروج 810 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص.. 43 ألف وظيفة إضافية فقط للسعوديين خلال عامين
- خيسوس يشترط مهاجما ومدافعا
- أسعار النفط ترتفع 6 % في أبريل وتتأهب لكسر حاجز 80 دولارا للبرميل
- أوبك لا تتعجل البت في ضخ نفط إضافي لتعويض إنتاج إيران
- توتال توقع اتفاقا لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 1.5 مليار دولار مع سوناطراك
- مخزونات النفط والمنتجات البترولية في أمريكا تهبط الأسبوع الماضي
- النفط يقفز إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.. ونمو المخزونات يكبح المكاسب
- النفط عند أعلى سعر في سنوات.. برنت يصل إلى 79.02 دولار للبرميل
- «بتروليوم إيكونوميست»: «أرامكو» تملك خططا واسعة المدى في النفط والغاز
أضف تعليق