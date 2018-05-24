فنزويلا تسعى لزيادة إنتاج النفط بمليون برميل يوميا في 2018

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الخميس إن شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه تسعى لزيادة إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه ينبغي لها أن تطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا اقتضت الضرورة.