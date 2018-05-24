طلبات إعانة البطالة الأمريكية تزيد أكثر من المتوقع

زاد عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكنها ظلت أدنى من مستوى يتسق مع سوق عمل قوية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 مايو أيار. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الطلبات إلى 220 ألف طلب الأسبوع الماضي. وما زالت الطلبات أدنى من مستوى 300 ألف طلب المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الثامن والستين بعد المئة وهي أطول فترة متصلة منذ 1969.

وتبدو سوق العمل قريبة من وضع التوظيف الكامل حيث تقترب البطالة من أدنى مستوى في 17 عاما ونصف العام عند 3.9 بالمئة. ومعدل البطالة الآن قريب للغاية من توقعات البنك المركزي الأمريكي لمعدل يبلغ 3.8 بالمئة بنهاية العام الحالي.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، 6250 طلبا إلى 219 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.