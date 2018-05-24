"وفا للتأمين" تدعو المساهمين إلى حضور الجمعية غير العادية.. لمعالجة وضع الخسائر المتراكمة

الإشارة إلى إعلان الشركة الخاص بتجاوز الخسائر المتراكمة 50% من رأس مال الشركة والمنشور بتاريخ 21-08-1439 هـ الموافق 07-05-2018م ، وإعلان الشركة الخاص بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة المقرر إنعقادها بتاريخ الأربعاء 15-09-1439 هـ الموافق 30-05-2018م المنشور بتاريخ 05-09-1438 هـ الموافق 20-05-2018م ، قد أعلنت الشركة سابقاً أنه تم إبلاغ مجلس الإدارة بتجاوز الخسائر المتراكمة 50% من رأس مال الشركة بتاريخ 06-05-2018م وبالتالي يجب عقد الجمعية العامة غير العادية خلال مدة خمسة وأربعين يوماً تقويمياً من علم مجلس الإدارة بالخسائر أي في موعد أقصاه 20-06-2018 م لمعالجة وضع الخسائر المتراكمة . وأنه في حال لم يتم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية في موعد أقصاه 20-06-2018 م أو تم انعقادها ولكن تعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وذلك وفقًا لما ذكر في الفقرة (2) من المادة 150 من نظام الشركات.

كما تود الشركة التأكيد على ضرورة حضور السادة المساهمين للجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها بمقر الشركة بالرياض، الدائري الشمالي بين مخرجي 5و6 بتاريخ الأربعاء 15-09-1439 هـ الموافق 30-05-2018م الساعة التاسعة والنصف مساءً أو التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.