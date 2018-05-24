"ساما" توقف "شديد لوساطة إعادة التأمين" بسبب مخالفات جسيمة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إيقاف "شركة شديد لوساطة إعادة التأمين" عن ممارسة نشاط الوساطة بدءاً من اليوم الخميس 09 / 09 / 1439هـ الموافق 24 / 05 / 2018. وأشارت المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم التزام الشركة بتعليمات "ساما" وضعف في رقابتها الداخلية، مؤكدة في أنه لن يُرفع الإيقاف حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، داعية جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع الالكتروني.