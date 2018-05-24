"باتك" تودع عائد مبالغ بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال في حسابات المساهمين

أعلنت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت في29 ابريل 2018 م ، وذلك على النحو التالي:

1- نتج عن اسهم المنحة كسور بعدد 5.287سهم.

2- تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 16 مايو 2018م وبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 199.987.10 ريال بمتوسط سعر البيع 37.77/38 ريال.

3- سيتم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الاحد 10 يونيو 2018م

4- سيقوم مصرف الراجحي بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لكسور الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 10 يونيو 2018م

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