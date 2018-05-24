"الحمادي" توقع إتفاقية تعديل تسهيلات مع "العربي" بقيمة 540 مليون ريال

أعلنت شركة الحمادي للتنمية و الإستثمار عن توقيع إتفاقية زيادة و تعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني على النحو التالي:

1.تم توقيع إتفاقية التمويل يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018.

2.بلغت قيمة الحد الجديد للتسهيلات الممنوحة 540.5 مليون ريال تشمل تمويلات تورق و تمويل إعتمادات و ضمانات مقارنة بملغ 312.5 مليون ريال و الذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 25 ديسمبر 2016.

3.تهدف الشركة من هذا التمويل إلى إعادة تمويل التسهيلات الإئتمانية الخاصة بالشركة و تعزيز رأس المال العامل للشركة لدعم عملياتها المتنامية، وتمويل الإستثمارات الإستراتيجية المستقبلية للشركة في القطاع الطبي.

4.تم بموجب هذه الإتفاقية تأجيل بداية سداد تمويل التورق و البالغ حده الجديد 400 مليون ريال إلى 30 سبتمبر 2019 بدلاَ من 31 مارس 2019 علماً بأن مدة هذا التمويل بلغت ست سنوات ونصف (متضمنة سنتين وتسعة أشهر سماح).

5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني.