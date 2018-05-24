"تداول": تطبيق الآلية المحدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق ابتداءً من الأحد القادم

إشارة إلى الإعلان الصادر من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 6/9/1439هـ الموافق 21/5/ 2018م بشأن تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، إضافةً إلى تطوير آلية المزاد المتبعة حاليا لحساب سعر الافتتاح، تود (تداول) أن تذكر جميع المتعاملين في السوق بأنه سيتم تطبيق الآليات المحدثة لسعر الإغلاق والافتتاح ابتداءً من يوم الأحد 12/9/1439 هـ الموافق 27/5/2018م وذلك للسوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية.