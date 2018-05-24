الأسهم السعودية تنهي التداولات الأسبوعية منخفضة عند مستوى 8037.81 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 1.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8037.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيسكو، وباتك، وأسواق ع العثيم، ودله الصحية، وإعمار، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العالمية، ودار الأركان، ومجموعة السريع، وجبل عمر، وساسكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.87% و 6.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، و الإنماء، وجبل عمر، واتحاد اتصالات، وشاكر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وجبل عمر، و الإنماء، الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 4.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3046.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 691 ألف سهم تقاسمتها 411 صفقة.