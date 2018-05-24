جازبروم الروسية تبيع 44% من "نفط فوستوك" لمبادلة الإماراتية بـ 271 مليون دولار

قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على بيع 44% من وحدتها التابعة جازبروم نفط فوستوك إلى شركة مبادلة للبترول الإماراتية. وستُباع الحصة بمقابل مالا يقل عن 271 مليون دولار وفقا لجازبروم.