أمريكا تحذر موظفيها الدبلوماسيين في الصين من "أصوات غير طبيعية"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا صحيا لموظفيها في الصين بعد تقرير عن تعرض أحدهم لـ "شعور غير طبيعي نتيجة أصوات وضغط" مماثلة لما تعرض له دبلوماسيون أمريكيون يعملون في كوبا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو أمس إن الحكومة الأمريكية تأخذ ذلك التقرير على محمل الجد. وأضاف بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الأعراض التي تم الإبلاغ عنها "تتشابه كثيرا وتتسق بالكامل مع المؤشرات الطبية التي حدثت للأمريكيين في كوبا".

وأهاب التحذير الصحي الصادر عن الخارجية الأمريكية بالموظفين استشارة طبيب في حالة ظهور أعراض أثناء فترة بقائهم في الصين أو بعد مغادرتها. ولم تتهم الولايات المتحدة الصين بالتسبب في تلك الأصوات. وقال بومبيو إن الخارجية الأمريكية تعمل على تحديد ما حدث في كل من كوبا والصين. وطلبت الولايات المتحدة من الصين المساعدة في معرفة السبب.