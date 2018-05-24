مصرف "دويتشة بنك" يخطط لشطب آلاف الوظائف لتخفيض الخسائر

أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني اليوم عن خطط لشطب آلاف الوظائف ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى أقل من 90 ألف وظيفة مقابل 97 ألفا حاليا بعد 3 سنوات من الخسائر. وجاء الإعلان قبل ساعات من الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك في مدينة فرانكفورت وهو الاجتماع الأول بقيادة رئيسه الجديد كريستيان زفينج. وذكر أكبر بنك في ألمانيا أن عملية خفض الوظائف التي بدأت بالفعل كانت جزءا من خططه لخفض النفقات. وسيكون قطاع بيع الأوراق المالية والتداول الأشد تضررا من عملية خفض العمالة حيث أشار البنك إلى أنه سيتم تقليص قوة عمل هذا القطاع بنسبة 25% كجزء من عملية إعادة "صياغة" كبيرة له. من ناحيته أكد "زيفنج" استمرار التزام "دويتشه بنك" بقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وبالعمل في السوق الدولية قائلا "نحن متمسكون بذلك. ولكن علينا التركيز على ما نقوم به بصورة جيدة بالفعل". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أعلنت أولا في تقرير لها عن خطط شطب الوظائف قائلة إن دويتشه بنك يعتزم شطب نحو 10 آلاف وظيفة.

كان "زفينج" قد أعلن أثناء الكشف عن نتائج الربع الأول للبنك في الشهر الماضي عن اعتزامه تقليص قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في "دويتشه بنك" وبخاصة في الولايات المتحدة والتركيز بصورة أكبر على العملاء الأوروبيين. يذكر أن "دويتشه بنك" سجل خسائر مستمرة خلال السنوات الثلاث الماضية كما أن نتائجه خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت مخيبة للآمال حيث انخفضت أرباحه إلى 120 مليون يورو (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 575 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان "زيفنج" قد تولى رئاسة "دويتشه بنك" في أبريل الماضي خلفا للرئيس السابق "جون كريان".