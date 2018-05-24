أساسيات التعصب

يعرض هذا الكتاب تفكّراً نظرياً مجرّداً، بعيداً عن الأسباب العامة للقضية، بل هدفه الاقتراب من مرتكبي العنف المتعصّب للوقوف على الديناميكية النفسية لديهم. ويسعى هذا المسار السريري من خلال المظاهر، والتصحيحات والالتزامات، عن الدوافع اللاواعية التي تدفع المتعصّبين إلى ممارسة أفعال نهائية قد يكونون أولى ضحاياها.
لا شكّ أنّ ثمة عوامل اجتماعية وثقافية عديدة تحدّد فعل المتعصّب، وهي ما سنتحدّث عنه بشكل سريع، ما يقوم عليه تحليلنا هو البواعث الدواعيّة لدى الفاعل، وكذلك الدوافع غير الواعية التي تحرّك قراراتهم والتزامهم المفرط والنهائي. للمقاربة السريرية ميزة تجريبية وملموسة؛ لأنها تلاحظ، ثمّ تصف، ثمّ تسعى إلى فك الرموز، المتعصّبون يختلفون عن بعضهم، لكن حينما ننظر بتمعّن إلى ما يفعلون، تبرز خطوط عامة يمكنها تحديد أنماط خاصة، واستخلاص طرائق عمل نفسية مشتركة.
ثقافة وفنون
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