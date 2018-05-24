ميراث الغائب

يتضمن هذا الكتاب الذي يستند أساساً إلى مصادر أجنبية حديثة غير مترجمة إلى العربية، ثلاثة فصول وملحق. الفصل الأول قراءة في نص الحوار الصحافي الأخير مع جاك دريدا قبل موته في أكتوبر عام 2004. والثاني بحث نقدي في الترجمات العربية لأهم مصطلحات دريدا، وهما DECONSTRUCTION الذي ترجم إلى العربية بأكثر من صيغة وأكثرها شيوعاً "التفكيك" (فضلاً عن التقويض، النقض، التشريح، اللابناء...)، حيث يبين الباحث أفضلية ترجمته إلى "التقويض" بالاستناد إلى بحث تفصيلي يستند إلى المعنى الجوهري لهذا المصطلح المحوري، فضلاً عن المصطلح الرئيس الآخر الذي نحته دريدا، وهو DIFFÉRANCE (الاختلاف المرجأ)، الذي ترجم إلى العربية بأكثر من 15 بديلاً يتناولها الباحث أيضاً. والفصل الثالث نبذة عن فلسفة (ألان باديو) ALAN BADIOU، التي تعتبر من أبرز الفلسفات العالمية المعاصرة، والتي تتعارض مع فكر دريدا وفلسفته، فضلاً عن مناهضتها مجمل النزعات التأويلية وما بعد الحداثية، رغم أنها نشأت وتطورت في أحضان ما بعد البنيوية. أما الملحق فهو نص الحوار الصحافي الأخير مع جاك دريدا مع هوامش وشروح إضافية للمؤلف.