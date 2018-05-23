6 آلاف وقف فصلت فيها المحاكم خلال 8 أشهر.. 40 % تجارية

أنهت المحاكم السعودية 6084 دعوى حقوقية على نزاعات وخلافات وقفية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الهجري الحالي، حيث شكلت العقارات المعروضة للتجارة ما يقارب 40 في المائة من الأوقاف.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استحوذت محاكم الرياض على ما يقارب من 27.8 في المائة من دعاوي الأوقاف بعدد 1689 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ1484 دعوى، ثم مكة المكرمة بـ1134 دعوى.

وبلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة المدينة المنورة 675 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ480 دعوى، ثم منطقة عسير 181 دعوى، تليها منطقة حائل بـ112 دعوى، إضافة إلى منطقة تبوك بـ81 دعوى.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في إنهاءات الأوقاف خلال الفترة الماضية بـ36 دعوى، فيما بلغ عدد الأوقاف في منطقة الجوف 62 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ55 دعوى، وأخيرا منطقة نجران بـ37 دعوى.

ويأتي ذلك في ظل الدعوات لإعادة دراسة بعض الأوقاف الصغيرة في القرى، وإعادة هيكلتها لتتمكن من تعظيم فوائدها وعوائدها على الناس والخدمات المستهدفة.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أهمية المشاريع الوقفية التي تصاغ على شكل الأسهم الفردية والمشاركة الجماعية، مبينا أن "من الخطأ الاعتقاد بأن الأوقاف يتبناها فقط التجار ورجال الأعمال، ولماذا لا نجعل الأوقاف والمشاريع الوقفية في صيغ الأسهم الفردية والمشاركة الجماعية، كما يمكن أن تكون المساهمة بمائة ريال وما دونها علماً أن الأوقاف المشتركة يمكن أن تحقق المعجزات وتوسع الأجر والثواب وتشجع على قيم الفضيلة الوقفية في المجتمع كله".

وشدد في وقت سابق على دور مجلس النظارة في تعديل وتحسين اتجاه مصارف الوقف، بأن الناظر هو أمين الواقف وشريكه في الأجر، ومسؤولية الناظر تكون في مرتبة الحكم والتقييم والتدقيق وعليهم أن يبذلوا جهودا في المتابعة والمنهجية في سبيل تطوير عوائد المشروع الوقفي.