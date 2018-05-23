مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يتوقع زيادة الفائدة مرتين خلال العام الحالي

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المنشور اليوم الأربعاء أن المجلس مازال يتوقع زيادة سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي و3 مرات خلال .2019

كان مجلس الاحتياط قد قرر في اجتماعه الأخير في أيار/مايو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ناقش أعضاء المجلس خطر ارتفاع معدل التضخم وحالة الغموض المرتبطة بالعلاقات التجارية الأمريكية بالخارج.

يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ نهاية الأزمة التي كانت قد تفجرت في خريف 2008 ودفعت الأزمة بسعر الفائدة إلى حوالي صفر في المئة. ويتوقع المحللون زيادة سابعة لأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع المجلس في الشهر المقبل.

وبحسب محضر اجتماع المجلس الأخير فإن "أغلب المشاركين في الاجتماع رأوا أنه إذا أكدت المعلومات الاقتصادية القادمة نظرتهم المستقبلية الاقتصادية، فإنه سيكون من المناسب بالنسبة للجنة السياسة النقدية اتخاذ خطوة جديدة نحو إلغاء السياسة النقدية التكيفية".

وأظهر البيان قلقا محدودا بشأن التضخم، وهو ما يشير إلى أن المجلس سيواصل الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة.