الأسهم السعودية تعود إلى اللون الأحمر وسط تراجع العقارات والقطاعات القيادية

فقدت الأسهم السعودية خمس نقاط لتغلق عند 8039 نقطة، مع تراجع في السيولة بنحو 3 في المائة لكنها حافظت على مستوياتها عند ثلاثة مليارات ريال. وجاء الأداء وسط تباين في أداء القطاعات مقابل ارتفاع قطاع الاتصالات. وكان هناك تراجع في قطاع العقارات، والقطاعات القيادية الكبرى لم يحدث عليها تغير كبير يؤثر في اتجاه السوق. وأغلق المؤشر عند متوسط 21 يوما بفارق نقطة، والحفاظ على مستويات 8030 نقطة سيعزز شهية المخاطرة ما سيدفع بالمؤشر إلى مستويات 8300 نقطة، إلا أن فقده مستويات 8000 نقطة ستعيد الضغوط البيعية على السوق. وعدم وضوح اتجاه السوق يأتي نتيجة لتحركه في مسار جانبي، حيث إنه يتداول أكثر من أسبوع داخل نطاق ضيق واحد، والخروج منه سيوضح اتجاه السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8044 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8071 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8018 نقطة فاقدا 0.33 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8039 نقطة فاقدا خمسة نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 115 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 7.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 137 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة بنحو 3 في المائة لتصل إلى 85 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.57 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.69 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.56 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بتداولات 739 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 467 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال، يليه "بي سي آي" بنسبة 4.14 في المائة ليغلق عند 25.17 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 3.46 في المائة ليغلق عند 20.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 30.56 ريال، يليه "دله الصحية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 95.17 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 3.45 في المائة ليغلق عند 40.91 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 469 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 265 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 262 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية