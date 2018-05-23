البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2018

خفض البنك الدولي اليوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2018 من 1.7 بالمئة إلى 1.5 بالمئة وحذر من آفاق النمو الاقتصادي في السنوات القادمة تبقى متواضعة.

وقال البنك في تقرير دوري إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد روسيا في نطاق من 1.5 بالمئة إلى 1.8 بالمئة سنويا في الفترة من 2018 إلى 2020 .

لكن البنك قال إن هذه التوقعات قد يجري تعديلها في الأجل القصير بسبب التغيرات في أسعار النفط، أهم صادرات روسيا.

وقال البنك الدولي في إشارة الى الاقتصاد الروسي "أسعار النفط المرتفعة نسبيا واستمرار الزخم في النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي، كلها عوامل ستدعم النمو".