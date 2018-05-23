اكتشاف كنوز أثرية ثمينة شمالي القاهرة

قال علماء آثار مصريون إنهم اكتشفوا أجزاء من مبنى ضخم من الطوب الأحمر يعود إلى العصر اليوناني الروماني شمالي القاهرة.

وذكرت وزارة الآثار أنه تم العثور على المبنى في موقع "صا الحجر" الأثري في محافظة الغربية بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضح الأثريون أنهم عثروا على عملة ذهبية عليها صورة الملك بطليموس الثالث، الذي حكم مصر في القرن الثالث قبل الميلاد، وكان سلف الملكة كليوباترا الشهيرة.

وأضافوا أن العملة صنعت في عهد الملك بطليموس الرابع تخليدا لذكرى والده.

هذا وقالت الوزارة إن علماء الآثار عثروا على قطع أثرية أخرى في المنطقة، من ضمنها أوان فخارية وتماثيل من الطين وأدوات برونزية وتمثال صغير لكبش.

وتأمل مصر في أن تحفز هذه الاكتشافات اقتصاد البلاد من خلال مساهمتها في جذب أعداد مهمة من السائحين من مختلف دول العالم.