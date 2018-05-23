المفوضية الأوروبية تقترح موازنة بقيمة 145 مليار يورو لعام 2019

اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع موازنة لعام 2019 بقيمة 149 مليار يورو (5ر174 مليار دولار) لتبدأ بعد ذلك المفاوضات التي عادة ما تكون شاقة، وإن كان يطغى عليها هذا العام جهود التوافق على خطط التكتل القادمة للإنفاق على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات قائمة بالفعل بين دول الاتحاد الأوروبي حول مقترحات المفوضية للإنفاق لما بعد 2020 ، حيث يتعين أن تلبي أولويات جديدة مثل الأمن والهجرة، فضلا عن سد الفجوة التمويلية الكبيرة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام القادم.

ويتضمن مقترح المفوضية للإنفاق في 2019 زيادة سنوية بنحو 3%، وذلك لأسباب من بينها البرامج الجديدة المتفق عليها في إطار الموازنة طويل الأجل التي يبدأ العمل بها الآن، وفقا للمفوضية.

وقال جونتر أوتينجر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي :"إننا نقترح موازنة طموحة تواصل دعم أولوياتنا، وخاصة الاستثمار والوظائف والشباب والهجرة والاندماج والأمن".

تجدر الإشارة إلى أن معظم أموال الاتحاد الأوروبي تتدفق مرة أخرى إلى دول التكتل الـ28، ويتنوع توزيعها بين الإعانات الزراعية ودعم المناطق الأكثر فقرا في برامج الأبحاث والتعليم.

ووفقا للمفوضية، فإن مشروع موازنة 2019 مبني على افتراض أن بريطانيا ستواصل دفع إسهاماتها كدولة كاملة العضوية حتى نهاية .2020 ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في آذار/مارس المقبل.