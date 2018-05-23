مجلس "السريع التجارية" يوصي بزيادة رأس مال الشركة إلى 450 مليون ريال

أعلت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن قرار مجلس إدارتها في إجتماعه المنعقد بتاريخ 23 مايو 2018م بخصوص التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي :

1- يبلغ رأس المال قبل الزيادة يبلغ 225 مليون ريال وسيتم زيادة مبلغ 225 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 450 مليون ريال، سيتم تحديد عدد الأسهم وسعر الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

2- يعود سبب التوصية بزيادة رأس المال إلى التوجه الإستراتيجي والمشتمل على إعادة هيكلة المجموعة وتنويع إستثماراتها ورفع ملاءتها المالية .

3-على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التى قررت زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمى الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية

