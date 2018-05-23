"ملاذ للتأمين التعاوني" تستلم موافقة "البنك العربي" لتقديم تغطية تأمينية

أعلنت شركة ملاذ للتأمين ،اليوم الاربعاء، عن استلام موافقة البنك العربي الوطني لتوفير تغطية تأمينية للمركبات التي يقوم البنك ببيعها من خلال برنامج التمويل التأجيري على أن تبدأ التغطية من 01-06-2018م، ولمدة عام ميلادي واحد، ومن المتوقع أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2018م بدءاً من الربع الثاني، كما نفيد بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة علماً بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل العميل.