بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.. 7500 بريطاني حصلوا على جنسية ألمانيا في 2017

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن أن الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في زيادة أعداد حالات التجنس لمواطنين بريطانيين في ألمانيا، ليحقق رقما قياسيا العام الماضي.

وأوضح المكتب اليوم الأربعاء بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية أن نحو 7500 بريطاني حصلوا على الجنسية الألمانية في عام .2017

يشار إلى أنه في عام 2015 حصل 622 بريطانيا فقط على الجنسية الألمانية.

وبشكل عام حصل نحو 112200 أجنبي على جواز سفر ألماني في عام .2017

ويزيد هذا العدد عما تم رصده في عام 2016 بنسبة 7ر1 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المجنسين في ألمانيا العام الماضي ينحدرون من تركيا، ويليها بريطانيا.