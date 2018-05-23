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ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي تطورات الأحداث الدولية

"الاقتصادية" من الرياض

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وفرص تطويرها إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

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