ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي تطورات الأحداث الدولية

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وفرص تطويرها إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.