استقرار المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء استقرار المؤشر الرئيسي لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى تراجعه بأكثر من التوقعات. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية استقرار المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد خلال مارس الماضي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في فبراير الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال مارس الماضي بنسبة 0.1%. وقد تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التشييد بنسبة 0.8% في حين تراجع المؤشر الفرعي لقطاع الصناعات الوسيطة بنسبة 0.3% مقابل ارتفاع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 1.4% خلال مارس الماضي. في الوقت نفسه سجل المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
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