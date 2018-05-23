أكبر تراجع لمؤشر أسهم نيكي في شهرين مع تجدد المخاوف التجارية

تكبدت الأسهم اليابانية أشد خسائرها في شهرين اليوم بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جددت المخاوف بشأن الخلافات التجارية مما أضر بمصنعي الصلب وشركات الشحن وآخرين. وهوى المؤشر نيكي القياسي 1.2% إلى 22690 نقطة بعد أن انخفض إلى 22650 في وقت سابق وهو أقل مستوى له خلال اليوم منذ 11 مايو. كان ترامب قال أمس إنه غير راض عن محادثات التجارة التي أجريت في الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين مما نال من الآمال في أن يكون أكبر اقتصادين في العالم بصدد إبرام اتفاق. وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال في وقت سابق إن الحرب التجارية "مجمدة" مما دفع نيكي لتجاوز المستوى المهم نفسيا 23 ألف نقطة يوم الاثنين. وجاءت أحدث تصريحات ترامب بعد أن أعلنت بكين أنها ستخفض رسوم استيراد السيارات ومكوناتها. وتعرضت أسهم شركات الشحن لضغوط حيث فقد سهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 2.8% وانخفض سهم كاوازاكي كايسن 2.9%. وانخفض مؤشر قطاع الصلب 1.4 بالمئة مع هبوط سهم جيه.اف.إي القابضة 3.5%. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1797 نقطة وسط أداء متفوق للأسهم الصغيرة على الكبيرة.