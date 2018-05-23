تراجع واردات الصين من كوريا الشمالية 87.4 % في 4 أشهر

أظهرت بيانات جمركية اليوم تراجع واردات الصين من كوريا الشمالية 87.4% في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بها قبل سنة لتصبح 523.31 مليون يوان (82.10 مليون دولار) بينما انخفضت الصادرات إلى كوريا الشمالية 46.7% مسجلة 3.71 مليار يوان. وفي شهر ابريل وحده بلغت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية 1.03 مليار يوان والواردات من كوريا الشمالية 74.5 مليار يوان. وبلغ إجمالي تجارة الصين مع كوريا الشمالية 1.1 مليار يوان في ابريل حسبما أظهرته الأرقام.