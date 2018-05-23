"تداول" : تعليق تداول سهم "ساسكو" لإكمال تطبيق أثر التغير في رأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات أمس الثلاثاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية وعليه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة اليوم الاربعاء وذلك حتى يتسنى لشركة السوق المالية السعودية (تداول) تطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول اليوم الاربعاء. وبناء عليه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 16.20 ريال غدا الخميس كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاحد.