رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء اليوم في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية والعجز والدين العام. كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، واشتمل العرض على أبرز التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوقعات والفرص والتحديات، وكذلك تطورات الاقتصاد الدولي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- "الشؤون الاقتصادية" يستعرض تقرير وزارة المالية لأداء الميزانية العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري
أخبار اقتصادية- محلية
- باستثمارات نوعية.. وضع حجر أساس «القدية» خلال أيام
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- الرؤساء التنفيذيون لـ "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية": مشاريع ملهمة للأجيال
- غرفة الرياض تبدأ توطين نشاط الأثاث بـ 600 فرصة وظيفية للشباب
- إيقاف تراخيص الصهاريج الحديدية واستبدالها بألمنيوم في نقل المنتجات البترولية
- إلزام الموردين لقطع غيار السيارات بإقرار من الشركات المصنعة.. يوليو المقبل
- "الإسكان": ضعف الملاءة المالية وراء إلغاء 60 % من عقود مستفيدي أرض وقرض
- استئناف الاستقدام من إندونيسيا بـ 40 ألف عاملة منزلية كمرحلة أولى
- ميثاق الشركات العائلية: يعزز الشفافية وينظم الأجهزة التنفيذية للشركات
أضف تعليق