حكومة البرازيل تخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي من 3% إلى 2.5%

خفضت حكومة البرازيل توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من حوالي 3% إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع خفض توقعات معدل التضخم للعام الحالي من 3.64% إلى 3.11%.

ووفقا لبيان الحكومة الصادر اليوم الثلاثاء، فإنها تتوقع ارتفاع سعر صرف الريال البرازيلي بنهاية العام الحالي إلى 3.37 ريال لكل دولار، وليس إلى 35ر3 ريال لكل دولار وفقا للتقديرات السابقة.

وتتوقع الحكومة انخفاض العجز الأولي للميزانية البرازيلية خلال العام الحالي من 157.4 مليار ريال إلى 152.8 مليار ريال، في حين تستهدف الحكومة تسجيل عجز أولي قدره 159 مليار ريال خلال العام الحالي.

كان المحللون الذين استطلع البنك المركزي البرازيلي رأيهم قد خفضوا توقعاتهم لنمو اقتصاد البرازيل خلال العام الحالي إلى 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.51% متوقعة في الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، استمر توقع نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يتوقع المحللون استقرار معدل الدين العام للبرازيل عند مستوى 55% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وعند مستوى 57% خلال .2019

كما يتوقع المحللون نمو الناتج الصناعي للبرازيل خلال العام الحالي بمعدل 3.8% وخلال العام المقبل بمعدل 3.5% سنويا.