برنت يرتفع بدعم من القلق بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران

أغلقت أسعار خام برنت مرتفعة قليلا اليوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة تجاذبت فيها السوق بين مخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران وتعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه غير راض عن نتيجة محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود برنت الجلسة مرتفعة 35 سنتا، أو 0.44 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 79.57 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 80.49 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 11 سنتا، أو 0.15 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.13 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة لامس خام القياس الأمريكي 72.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .

وتراجعت عقود النفط من أعلى مستوياتها للجلسة في تعاملات بعد الظهر بعد أن قال ترامب إنه غير راض عن محادثات التجارة التي عقدت مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من المفاوضات.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "التجارة عامل إيجابي للطلب على الطاقة... إذا دخلنا في حرب تجارية فإنها من المحتمل أن تبطيء النمو الاقتصادي".

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء. ويتوقع محللون أن المخزونات انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي فيما سيكون الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي.