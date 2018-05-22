"منشآت" تطلق برنامج استكشاف ريادة الأعمال

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج استكشاف ريادة الأعمال الإلكتروني الصيفي بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضحت "منشآت" أن الملتحق بالبرنامج سيتعرف على طرق تحليل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع من خلال عدة مواضيع منها، دورة في حياة العميل، حجم السوق، الإدارة المالية، استراتيجية التسعير ونحوها.

وحرصت منشآت على أن يكون البرنامج إلكترونيا ليكون أكثر مرونة، حيث يحمل البرنامج رحلة جديدة من نوعِها في استكشاف الأفكار في عالم الأعمال، وتطوير المهارات، وطرق التواصل مع العملاء.

يذكر، أن "منشآت" تعمل وفق استراتيجيات وخطط تدعم من خلالِها المنشآت الناشئة الخاصة بهدف تحقيق أحد أهم أهداف "رؤية المملكة 2030" الطموحة.