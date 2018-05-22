"سوني" تدفع 2.3 مليار دولار لرفع حصتها في "إي.إم.آي" إلى 90%

قالت سوني كورب اليوم الثلاثاء إنها ستدفع حوالي 2.3 مليار دولار لتكتسب سيطرة على إي.إم.آي ولتصبح أكبر ناشر للموسيقى في العالم في صناعة استمدت حياة جديدة من خدمات البث عبر الانترنت.

وهذا الاستحواذ هو أكبر تحرك إستراتيجي حتى الآن للرئيس التنفيذي الجديد كنيتشيرو يوشيدا ويعطي سوني قائمة تضم أكثر من مليوني أغنية من فنانين مثل كاني ويست وسام سميث وسيا.

ويجعل الاتفاق قيمة إي.إم.آي ميوزيك بابلشينج عند 4.75 مليار دولار بما في ذلك الديون.

وستشتري سوني حصة قدرها 60 بالمئة مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار التي مقرها أبوظبي، وهو ما يرفع ملكيتها إلى حوالي 90 بالمئة من 30 بالمئة حاليا.

وتسيطر إي.إم.آي حاليا على 15 بالمئة من صناعة نشر الموسيقى وانضمامها إلى سوني إيه.تي.في سيجعل العملاق الياباني الرائد لهذه الصناعة بحصة سوقية قدرها 26 في المئة، حسبما قال متحدث باسم الشركة.