الأسهم الأوروبية ترتفع مع تعافي البورصة الإيطالية

لامست الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ بداية فبراير شباط اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والبنوك وتعافي الأسهم الإيطالية، مع تعثر عملية تشكيل حكومة إئتلافية من أحزاب معارضة للمؤسسات في إيطاليا.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مع صعود أسهم شركات صناعة السيارات بفعل خفض في الرسوم الصينية.

وكانت أسهم فولكسفاجن وبي.إم.دبليو ودايملر من بين أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس، بصعودها ما بين 1.5 و2.5 في المئة، بعدما قالت الصين إنها ستخفض رسوم الواردات على سيارات الركوب وأجزاء السيارات من الأول من يوليو تموز.

وصعد مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي 0.9 في المئة، بينما ارتفع سهم فيات كرايسلر 1.6 في المئة، ليساعد مؤشر إم.آي.بي للأسهم الإيطالية على أن يغلق مرتفعا 0.5 في المئة، متعافيا من هبوط في الجلسات السابقة بفعل المخاطر السياسية.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 1.6 في المئة مع تعثر خطط تشكيل حكومة إئتلافية من أحزاب معارضة للمؤسسات في البلاد.

وسجلت أسهم شركات الاتصالات الفرنسية مكاسب بعد تعليقات عن اندماجات محتملة في القطاع، مع صعود سهم بويج 4.1 في المئة، وسهم أورنج 4.5 في المئة، وسهم إلياد 7.3 في المئة.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المئة ليغلق عند مستوى قياسي جديد مدعوما بمزيد من المكاسب لأسهم المؤسسات المالية وشركات التعدين. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.7 في المئة والمؤشر كاك الفرنسي 0.05 في المئة.