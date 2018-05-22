"تداول": تأخير موافقة زيادة رأس مال الشركات يعلق أسهمها لموعد انعقاد الجمعية

أكدت شركة السوق المالية السعودية أنه في حال وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة ولم ترد تفاصيل تلك الموافقة للسوق إلا في وقت متأخر، فإن السوق ستقوم بتعليق أسهم الشركة لجلسة التداول اللاحقة لموعد انعقاد الجمعية، وذلك ليتسنى للسوق تطبيق أثر التغيير في رأس مال الشركة على أن يتم استئناف التداول في الجلسة التالية للتعليق.

كما تحث السوق الشركات على أهمية عقد جمعياتها غير العادية التي يتضمن جدول أعمالها زيادة في رأس مال الشركة في وقت مبكر لتتمكن السوق من استكمال تطبيق أثر التغير في راس مال الشركة دون الحاجة إلى تعليق أسهم الشركة.