الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 8044 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 48.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8044.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العقارية، وساب للتكافل، ودار الأركان، وشمس، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخضري، ومكة، وبدجت السعودية، وصناعة الورق، واتحاد الاتصالات فكانت

الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.28% و 2.56%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، ونماء للكيماويات

هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 9.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3074.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 528 الف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 22 ألف سهم تقاسمتها 125صفقة.