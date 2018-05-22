القصيم: حملة في 4 ساعات تجمع 4 ملايين ريال وتفرج عن 120 سجين

تفاعل أمير منطقة القصيم مع حملة تفريج كربة 168 سجين ليلة أمس عندما انطلقت في قصر الرصافة في بريدة وخلال 4 ساعات تمكنت من الافراج عن 120 سجين بمبالغ تعدت 4 مليون ريال وجاءت المبادرة التطوعية الخيرية بعنوان (حملة تراحم القصيم ) بحضور حشد من الإعلاميين ورجال الأعمال والدعاة ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وقال لـ "الاقتصادية" رئيس لجنة تراحم القصيم سليمان العمري أن تفاعل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل ليلة أمس ومتابعته المستمرة لجهود الحملة له الأثر الإيجابي والدفع المعنوي في التفريج عن 120 سجين خلال 4 ساعات والحملة تم الإعداد لها قبل إطلاقها بين لجنة تراحم ورابطة التواصل الاجتماعي بأمارة المنطقة، بعد أخذ التصاريح اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد العمري برنامج تفريج كربة هو برنامج دائم يهدف إلى تقديم المساعدات المالية لمن تم إيقافهم بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم لظروف قاهرة ،وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وعدم وجود التزامات مالية أخرى يمكن أن تكون عائقاً عن إفراج الموقوف.

وأشاد العمري بتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى كبرى الشركات والمؤسسات التجارية بالمنطقة وخارجها ، ووصول الفكرة ونضجها لدى أصحاب القرار في تلك الشركات مما أعطى نجاح واضح بإذن الله للحملة وتحقيق أهدافها ، واصفاً مشاهير التواصل بأنهم أحد الأذرع المهمة لهذا الوطن المعطاء ، ويقدّمون صناعة إعلامية جديدة ذات أبعاد وطنية واجتماعية