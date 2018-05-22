وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين

ترأس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) الذي عقد في عاصمة جمهورية الأرجنتين بيونس آيرس. والتقى وزير الخارجية على هامش الاجتماع، وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، ووزير خارجية جمهورية تشيلي روبرتو أمبويرو، ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، ووزير خارجية جمهورية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، ووزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فوري، ووزير خارجية جمهورية السنغال صديقي كابا. وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني.