التكنولوجيا .. ومستقبل النقل «2 من 2»

على الرغم من ذلك، يمكن لتكنولوجيا التغيير المفاجئ هذه أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات الحالية في مجالي النقل واستخدام الأراضي، وأن توجد تحديات جديدة عن طريق إزالة بعض القيود الرئيسة على الانتقال، ستقلل حلول النقل الجديدة من جاذبية بناء المدن المدمجة حيث يعيش الناس بالقرب من أماكن العمل والخدمات، وبدلا من ذلك، ستمهد الطريق لزيادة التوسع الحضري.

تعني زيادة عدد السيارات المشتركة والسيارات الذاتية القيادة أيضا أن رسوم المناطق المخصصة لإيقاف السيارات ومخالفات السرعة قد تصبح يوما ما أمرا من الماضي ـــ وهو ما قد لا يكون خبرا سيئا في حد ذاته، غير أنه سيحرم الحكومات من مصدرين كبيرين من مصادر الدخل.

ستشهد أنماط استخدام الأراضي تغيرا كبيرا لأن إزالة معوقات السفر ستحفز مزيدا من توسع المدن ونموها في الضواحي. وسيتعين على الحكومات بدورها إنشاء بنية تحتية للنقل أكثر ذكاء لتلبية احتياجات الربط الجديدة لمواطنيها. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومات والمدن البحث عن مصادر إيرادات جديدة، وذلك بدلا من مصادر الدخل التقليدية مثل إيرادات انتظار السيارات في الأماكن الممنوعة، ومخالفات السرعة.

سلامة التكنولوجيا الجديدة، على سبيل المثال السيارات الذاتية القيادة ستكون مصدر قلق مستمر.

كما هو الحال في أي تكنولوجيا رقمية أخرى، تكون أنظمة النقل الذكية والمتصلة معرضة للهجمات الإلكترونية، وانتهاك الخصوصية.

سيحدث الابتكار تحولا في عديد من الصناعات وأسواق العمل. ولتجنب التأثيرات السلبية، من الضروري أن تقوم البلدان بالتخطيط للمستقبل، وتطوير المهارات المناسبة لقوتها العاملة.

إن هذا العصر الجديد من التكنولوجيا الخلاقة سيتطلب إجراء تغييرات جذرية في التنظيم، بل والأهم من ذلك أنه سيتطلب أن يكون التنظيم أكثر استجابة للبيئات التي تتغير بوتيرة سريعة.

بعض الطرق التي يجب أن نرد بها واضحة بشكل متزايد:

ـــ توخي الحذر بشأن إنفاق مبالغ كبيرة من المال على "الأصول التي تنخفض قيمتها بشكل غير متوقع" التي يمكن أن تصبح متقادمة قبل الأوان.

ـــ إدماج التكنولوجيات التي تحقق الفائدة على المدى القريب في مشروعات البنك الدولي "تطبيقات، منصات مفتوحة المصدر، طائرات دون طيار، أنظمة نقل ذكية".

ـــ تشجيع البلدان على تدريب مواطنيها على تكنولوجيات المستقبل. في هذا الصدد، سيكون التعليم في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ـــ إعداد الإطار التنظيمي لمواكبة التغيير.

ـــ التأكد من أن المواطنين في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء يمكنهم جني ثمار الابتكار التكنولوجي.

ـــ الشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية من أجل إجراء بحوث الابتكارات الجديدة، وتوثيقها، وتنفيذها.

وستؤدي التكنولوجيا الخلاقة إلى تغير كامل في الانتقال، وستفعل ذلك بشكل أسرع مما نتوقع. وبطبيعة الحال، لا يمكننا التنبؤ بدقة بالغة ما سيعنيه الابتكار لمجال النقل. لكننا نستطيع أن نكون على أهبة الاستعداد، وأن نخطط للمستقبل للتأكد من تحقيق أقصى استفادة من أي شيء يخبئه المستقبل.