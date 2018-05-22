«الاتصالات المتكاملة» و«نوكيا» توقعان اتفاقية لبدء تجارب وتطوير الجيل الخامس

وقّعت شركة الاتصالات المتكاملة، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية مع شركة نوكيا للقيام باختبارات تجريبية لتطوير وقياس تطبيقات الجيل الخامس.

وتنوي "الاتصالات المتكاملة" و"نوكيا" التشارك في رؤية استراتيجية لتطوير الجيل الخامس 5G نحو الجيل القادم لشبكة النطاق العريض المتقدمة، فيما احتوت مذكرة التفاهم على إدخال تقنيات جديدة على أبراج الاتصالات المتكاملة مثل تقنيات LTE 4.5G و4.9G، وتقنية الجيل الخامس 5G الثابتة.

المهندس غسان عبدالوهاب عيتاني الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة أكد قائلا: "نعمل في ITC على تحقيق أحد محاور "الرؤية" الذي نص على أن المملكة تسعى لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين جودة الاتصال، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإننا نعمل حاليا على توقيع مذكرات تفاهم مع شركة نوكيا وعدة شركات تحمل سجلا حافلا في تدشين التقنيات الحديثة على أبراج شركات الاتصالات".

وأضاف عيتاني: نرحب برؤية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال تقنية الجيل الخامس، ونتطلع بتفاؤل لإطلاق هذه التقنية على أرض الواقع في المملكة الرائدة في هذا المجال. وأكد أن "الاتصالات المتكاملة" وما تملكه من ترددات في نطاقات 3500، و2600 ميجاهيرتز و26 جيجاهيرتز وما تقدمه التجارب الميدانية في تحسين قدرات شبكتنا لاستيعاب تدفق البيانات الضخمة المتوقعة، وتقديم تجربة مستخدم استثنائية من خلال سرعة تفوق الجيجابايت في الثانية الواحدة للاستفادة من الخدمات والتطبيقات الفريدة.

ويتميز الجيل الخامس بسرعات عالية جدا تعادل 30 إلى 50 ضعفا للسرعات التي يقدمها الجيل الرابع المستخدم حاليا. ولا تقتصر خدمات وتطبيقات الجيل الخامس على التواصل والترفيه فحسب، بل إنها تستهدف خدمات جديدة مثل: الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، الرعاية الصحية والجراحة من بعد، وغيرها. وستشكل تقنية الجيل الخامس عامل التمكين الرئيس للتكنولوجيات المستقبلية كالاتصال M2M وإنترنت الأشياء IoT، إضافة إلى توفير خدمات المدينة الذكية.

جدير بالذكر أن "الاتصالات المتكاملة" تعمل حاليا على مشروع نشر النطاق العريض بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتغطية عدد من مدن المملكة بتقنية الألياف البصرية واستهداف ما يزيد على 640 ألف منزل. وتأتي هذه التجارب استكمالا لخطة الشركة في تطوير خدمات الاتصالات عبر الألياف البصرية الأرضية وكذلك عبر الشبكات اللاسلكية.