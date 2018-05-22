للمرة السادسة.. مصرف الإنماء الأسرع نموا

حصل مصرف الإنماء للمرة السادسة على جائزة أسرع المصارف نموا في المملكة ـ من مجلة ذا بانكر الشرق الأوسط ـ حيث تم اختيار مصرف الإنماء استنادا على الأداء المالي، والنمو المتسارع المتحقق في أعماله وقدرته على المنافسة وتنامي الإيرادات مقارنة بالمصارف والبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

وثمن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، حصول المصرف على هذه الجائزة وأكد أنها أتت بتوفيق الله عز وجل أولا ثم السعي نحو تطبيق استراتيجيات مصرف الإنماء التي من ركائزها تقديم أفضل الخدمات المصرفية المعاصرة لشركاء "الإنماء" وقد أسهم ذلك في تحقيق المستهدفات بشكل متسارع وأهل مصرف الإنماء على أن يتبوأ مكانة مميزة على مستوى السوق المصرفية في المملكة، وأضاف الفارس نحن ماضون بإذن الله في تقديم الأفضل والأجود والأكثر ملاءمة لتحقيق رسالة المصرف التي نصت على تزويد شركائنا بجميع الحلول المالية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية في ظل أفضل بيئة عمل تحقق النمو المتواصل وتسهم في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يعد أحدث مصرف في المملكة وحصل على جوائز عدة وشهادات عالمية خلال مسيرته، كما أنه يعد الأكثر مواكبة للتقنيات الحديثة ويتميز مصرف الإنماء بتوفير جميع خدماته وعلى مدار الساعة وطوال أيام العام بما في ذلك الإجازات والعطل الرسمية من خلال إنترنت الإنماء www.alinma.com وجوال الإنماء WAP وهاتف الإنماء 8001208000 وتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية، وتتوافر شبكة كبيرة ومميزة من الفروع منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة يتجاوز عددها 150 فرعا للرجال والنساء، وأكثر من 1,400 صراف آلي.