«أكاديمية ساب» تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة

احتفلت "أكاديمية ساب" بتخريج الدفعة الثالثة من المتدربين والبالغ عددهم 150 متدربا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، وذلك بحضور ثامر العيسى مدير عام المعهد المالي، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في "ساب".

وقال ثامر العيسى مدير عام المعهد المالي في كلمته خلال الحفل: "نحن فخورون بالجيل الجديد من الشباب والشابات السعوديين العاملين في القطاع المصرفي، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسبة المواطنين العاملين في القطاع. كما نفخر بالجهود التي يقدمها بنك "ساب" في تطوير الشباب والشابات السعوديين. ونحن في المعهد المالي مهمتنا هي التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المهني في القطاع المالي، ونشجع جميع الجهود الساعية لتحقيق مهمتنا وأهدافنا".

كما ألقت نجود الحجار، رئيس إدارة التدريب وتطوير الكفاءات، كلمة أكدت فيها أن "أكاديمية ساب" هي مثال للمبادرات الكبرى التي يقدمها "ساب" دعما لـ"رؤية المملكة 2030"، وتنفيذا لاستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، واستكمالا لدوره الرائد في دعم طموح الشباب، والإسهام في بناء جيل واعد قادر على المساهمة في قيادة مستقبل البلاد في مختلف الميادين والمجالات. مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى لتأهيل المتدربين والمتدربات للدخول في سوق العمل، عبر تزويدهم بدورات تدريبية متقدمة ومكثفة، في عدة تخصصات مالية وإدارية تم اختيارها بعناية بحسب متطلبات سوق العمل. مع منحهم مكافآت مالية مقدمة من "ساب"، إضافة إلى شهادات مهنية معتمدة من قبل المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

عقب ذلك تم تكريم الخريجين والخريجات بعد إنهاء برنامجهم التدريبي الممتد لثلاثة أشهر والذي انطلق في شهر شباط (فبراير) الماضي. كما تم تنظيم يوم مهنة مفتوح لمنحهم فرص الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم، حيث تم توجيه الدعوة للعديد من البنوك والشركات المحلية الرائدة لعرض الوظائف المتاحة لديها على الخريجين والخريجات.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تخرج من "أكاديمية ساب" حتى الآن 394 متدربا ومتدربة، وقد لاقت الأكاديمية إقبالا واسعا من قبل المتقدمين للبرامج التدريبية، وتلقت إشادات العديد من المتخصصين في سوق التدريب والتوظيف. وسوف تواصل الأكاديمية تقديم برامجها على النحو الذي تتطلبه سوق العمل.