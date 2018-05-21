تقرير مصرفي: أمريكا أغنى دولة في العالم.. ثروتها الإجمالية 62 تريليون دولار

أظهر تقرير مصرفي نشر اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة هي أغنى دولة في العالم بثروة إجمالية قدرها 62.58 تريليون دولار.

وبحسب التقرير الصادر عن "بنك آسيا الإفريقي" تحت عنوان "تقرير هجرة الثروة العالمية"، يتم ترتيب دول العالم على أساس إجمالي ثرواتها والتي تشير إلى الثروات الخاصة التي يملكها كل الافراد في أي دولة.

جاء الصين في المركز الثاني بثروة قدرها 24.8 تريليون دولار ثم اليابان 19.5 تريليون دولار.

وضمت قائمة الدول العشر الأغنى في العالم، بريطانيا بثروة قدرها 9.919 تريليون دولار ثم ألمانيا 9.660 تريليون دولار والهند 8.230 تريليون دولار وأستراليا 6.142 تريليون دولار وكندا 6.393 تريليون دولار وفرنسا 6.65 تريليون دولار وإيطاليا 4.276 تريليون دولار.

وزادت ثروات الأفراد في الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا بقوة خلال العام الماضي. وبشكل عام فقد كانت السنة الماضية جيدة بالنسبة للدول العشر الأغنى في العالم بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم. ويتوقع التقرير استمرار قائمة الدول العشر الأغنى دون تغيير حتى .2027

في الوقت نفسه فإن المراكز المالية العالمية الصغيرة مثل إمارة موناكو وإمارة ليختنشتاين تصدرت قائمة الدول الأغنى في العالم من حيث متوسط ثروة الفرد فيها.

وزادت قيمة الثروات الفردية في العالم بنسبة 12% خلال العام الماضي. وكانت الهند الأولى عالميا من حيث معدل نمو ثروات الأفراد حيث بلغ معدل النمو 25% خلال العام الماضي. في حين جاءت باكستان ونيجيريا في المركز الأخير من حيث معدل نمو الثروات.

ويصل إجمالي الثروات الخاصة في العالم إلى 215 تريليون دولار في حين يصل متوسط نصيب الفرد الواحد إلى 28400 دولار. ويضم العالم 2ر15 مليون مليونير، و584 ألف ثري تزيد ثرواتهم عن عدة ملايين من الدولارات و2252 ملياردير.