أظهر تقرير مصرفي نشر اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة هي أغنى دولة في العالم بثروة إجمالية قدرها 62.58 تريليون دولار.
وبحسب التقرير الصادر عن "بنك آسيا الإفريقي" تحت عنوان "تقرير هجرة الثروة العالمية"، يتم ترتيب دول العالم على أساس إجمالي ثرواتها والتي تشير إلى الثروات الخاصة التي يملكها كل الافراد في أي دولة.
جاء الصين في المركز الثاني بثروة قدرها 24.8 تريليون دولار ثم اليابان 19.5 تريليون دولار.
وضمت قائمة الدول العشر الأغنى في العالم، بريطانيا بثروة قدرها 9.919 تريليون دولار ثم ألمانيا 9.660 تريليون دولار والهند 8.230 تريليون دولار وأستراليا 6.142 تريليون دولار وكندا 6.393 تريليون دولار وفرنسا 6.65 تريليون دولار وإيطاليا 4.276 تريليون دولار.
وزادت ثروات الأفراد في الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا بقوة خلال العام الماضي. وبشكل عام فقد كانت السنة الماضية جيدة بالنسبة للدول العشر الأغنى في العالم بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم. ويتوقع التقرير استمرار قائمة الدول العشر الأغنى دون تغيير حتى .2027
في الوقت نفسه فإن المراكز المالية العالمية الصغيرة مثل إمارة موناكو وإمارة ليختنشتاين تصدرت قائمة الدول الأغنى في العالم من حيث متوسط ثروة الفرد فيها.
وزادت قيمة الثروات الفردية في العالم بنسبة 12% خلال العام الماضي. وكانت الهند الأولى عالميا من حيث معدل نمو ثروات الأفراد حيث بلغ معدل النمو 25% خلال العام الماضي. في حين جاءت باكستان ونيجيريا في المركز الأخير من حيث معدل نمو الثروات.
ويصل إجمالي الثروات الخاصة في العالم إلى 215 تريليون دولار في حين يصل متوسط نصيب الفرد الواحد إلى 28400 دولار. ويضم العالم 2ر15 مليون مليونير، و584 ألف ثري تزيد ثرواتهم عن عدة ملايين من الدولارات و2252 ملياردير.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- تقرير مصرفي: أمريكا أغنى دولة في العالم.. ثروتها الإجمالية 62 تريليون دولار
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 4.5 مقابل الدولار
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- مؤسسة النقد تلزم البنوك وشركات التمويل العقاري بتعليمات جديدة تحفظ حقوق العملاء
- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصارف وشخصيات بتهمة تحويل أموال لحزب الله
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
- التضخم في فنزويلا بلغ 454% في الربع الأول من 2018
- 200 مليار دولار خسائر متوقعة لاستثمارات طهران في الطاقة
أضف تعليق