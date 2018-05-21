النحاس يسجل أعلى مستوى في أسبوع.. 6879 دولارا للطن

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما وازن تأثير صعود الدولار، بينما تعرض النيكل لضغوط متضررا من شكوك تحيط بالطلب في الصين.

وسجل الدولار أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل سلة من العملات وهو ما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "تجميد" الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب موافقة البلدين على نبذ تهديدات الرسوم الجمركية التي أثارت اضطرابا في الأسواق العالمية هذا العام.

وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة 0.4 بالمئة عند 6879 دولارا للطن بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 6923 دولارا.

وأغلقت عقود النيكل منخفضة 0.5 بالمئة عند 14675 دولارا للطن وسط تقارير بأن مصانع الصلب في الصين ربما تؤجل مشترياتها من المادة الخام بسبب شكوك بشأن الطلب.

وأنهت عقود الألومنيوم الجلسة مرتفعة 0.4 بالمئة عند 2280 دولارا. وأظهرت بيانات أن الإنتاج العالمي من الألومينوم تراجع إلى 5.256 مليون طن في أبريل نيسان من 5.372 مليون طن في مارس آذار.

ومن بين المعادن الأخرى، أغلقت عقود الزنك مرتفعة 0.2 بالمئة عند 3104 دولارات للطن بينما صعدت عقود الرصاص 3.4 بالمئة إلى 2410 دولارات للطن بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر. وأغلقت عقود القصدير منخفضة 0.4 بالمئة إلى 20 ألفا و700 دولار للطن.