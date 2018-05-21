أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تزايد قلق الشركات الصناعية البريطانية من احتمالات نقص العمالة المدربة في سوق العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت هذه التوجهات الحديثة زيادة في عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين غادروا بريطانيا منذ الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، كما تراجع عدد طلبات التوظيف التي تتلقاها الشركات من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير "اتحاد الشركات الصناعية البريطانية" ومؤسسة "سكوير باتون بوجز" للخدمات القانونية فإن الشركات الصناعية زادت استثماراتها في تطوير مهارات العمالة مع اقترب موعد الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي.
كما أظهر التقرير أن حوالي نصف الشركات الصناعية في بريطانيا تشعر بالقلق من صعوبة الحصول على العمالة المدربة في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتزداد هذه النسبة بين الشركات التي تضم عمالا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ومع اتساع فجوة العمالة المدربة، تتخذ الشركات الصناعية خطوات للتأكد من توجيه استثمارات كبيرة إلى تطوير المهارات ليس فقط بالنسبة للعمال الجدد ولكن أيضا للعمال الموجودين في الخدمة لديها.
وذكر التقرير أن السياسة المحلية القوية لتطوير العمالة المدربة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع نظام للهجرة يقوده أصحاب العمل والحاجة إلى العمالة المدربة في المستقبل.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- الشركات الصناعية البريطانية تزيد استثماراتها لتوفير العمالة الماهرة
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 4.5 مقابل الدولار
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- مؤسسة النقد تلزم البنوك وشركات التمويل العقاري بتعليمات جديدة تحفظ حقوق العملاء
- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصارف وشخصيات بتهمة تحويل أموال لحزب الله
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
- التضخم في فنزويلا بلغ 454% في الربع الأول من 2018
- 200 مليار دولار خسائر متوقعة لاستثمارات طهران في الطاقة
أضف تعليق