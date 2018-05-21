المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في الشيشان

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في جمهورية الشيشان الروسية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مجدداً موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.