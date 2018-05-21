الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة وسط ضعف السيولة وغياب المحفزات

فقدت الأسهم السعودية نحو 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة لتغلق دون 8000 نقطة عند 7996 نقطة. جاء ذلك وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم، مع استمرار تدني السيولة التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 2.4 مليار ريال. وأصبحت السوق أقل نشاطا وأكثر استقرارا إلا أن ذلك يبدو أنه لن يطول، حيث إن عدم قدرة السوق على العودة فوق 8000 نقطة وتجاوز متوسط 21 يوما عند 8037 نقطة، سيفضل المتعاملون البيع لجني الأرباح أو وقف الخسارة في ظل أداء ضعيف للسوق. ومع اقتراب السوق إلى نهاية الربع الثاني سيزيد الترقب لدى المتعاملين ما يبقي تدني السيولة مستمرا ولا تتحرك بشكل جوهري قبل ظهور النتائج المالية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8018 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8022 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7982 نقطة فاقدا 0.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7996 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 183 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة بنحو 2.2 ألف صفقة لتصل إلى 79 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.13 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 545 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بتداولات 201 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 10.86 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 18.82 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 15.18 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 21.26 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 14.31 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 363 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 320 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 116 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية